Matías Alé confirmó cuándo será su boda “federal”: de qué se trata

Matías Alé y Martina Vignolo ya se encuentran planificando su boda, que será federal porque harán varios festejos en diversos puntos del país.Una de las ciudades elegidas por el actor y su pareja es Mar del Plata, ciudad de donde la joven es oriunda.“Una ceremonia en Mar del Plata. Ya tenemos fecha: 25 de octubre de 2025. Nos gusta el número”, contó el actor durante una entrevista en TN.“Tenemos varias fechas. Va a ser un casamiento federal”, aclaró Alé, que elegirá varias ciudades para poder convocar a todos sus afectos. “Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro”, detalló.“Las cosas se dan como se tienen que dar. Si te pasa, sucede y se conectan las almas. A nosotros nos pasó varias veces, que nos hemos mirado durante 15 segundos en silencio y nos conectamos con el alma. Por eso dije que sí, nos merecemos esto”, explicó el artista.Matías Alé protagonizó un emotivo momento en los Martín Fierro Federal cuando ganó la terna de Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en Villa Carlos Paz. En su discurso de aceptación, el actor aprovecho los minutos de aire y le hizo la tan esperada pregunta a su novia, Martina Vignolo, de 22 años.“Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo. No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, dijo mientras le entregó una alpargata de bebé.Martina Vignolo, una profesora de educación física, lucía un largo vestido negro y con emoción en sus ojos, acepto la propuesta: “Sí, obvio”