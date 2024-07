La confusión inicial tras su muerte

Pasó un año y corrieron distintas versiones sobre su partida. Pero recién este último lunes de julio se supo que la cantante irlandesa Sinéad O'Connor -que murió en julio del 2023, a los 56 años, en Londres- falleció como consecuencia del agravamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, según reveló este lunes el diario Irish Independent.La artista dublinesa fue hallada muerta el 26 de julio en un departamento del sur de la capital británica, ciudad a la que se había trasladado a vivir ese mes desde su Irlanda natal. En medio de la sorpresa por la noticia, empezaron a circular varias versiones sobre su final.Seis meses después, un juez forense del Reino Unido informó de que O'Connor había fallecido debido a "causas naturales", pero no dio más detalles al respecto. Y dijo que se daba por cerrada la causa.Se había llegado a esa instancia judicial poco después del hecho: las autoridades judiciales informaron que se llevaría a cabo una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte, después de que la Policía metropolitana (MET) confirmara entonces que no se consideraba "sospechosa". Pero la investigación siguió.El Irish Independent precisó ahora que, de acuerdo con el certificado de defunción, la cantante padeció una "exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del asma bronquial, junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior".Ese medio agregó que John Reynolds, ex marido de O'Connor, "registró formalmente" el fallecimiento el pasado miércoles en Londres.Apenas se dio a conocer la noticia de su muerte, hace exactamente un año, algunas fuentes hablaban de posible suicido, hipótesis errónea que habían construido combinando elementos de su comportamiento en el último tiempo.No se habían hallado rastros de violencia ni ningún elemento extraño, y O'Connor había revelado por tiempo antes que luchaba desde hacía varios años contra un trastorno bipolar, por lo que era habitual que cayera en profundos picos depresivos de los que le costaba salir. Y más de uno interpretó esa confesión pública como una señal de despedida.Pero pocos días antes de su muerte, la cantante dublinesa había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook para informar de que se había mudado a Londres y estaba acabando un álbum para publicarlo este año."Sinead estaba terminando su último álbum, revisaba las fechas para una nueva gira en 2024 y consideraba las oportunidades para hacer una adaptación fílmica de su libro" autobiográfico Rememberings, publicado en 2021, dijeron el julio del año pasado sus representantes Kenneth y Carl Papenfus, en el sitio de internet de su agencia, 67 Gestion.La muerte de Sinéad, que alcanzó fama mundial en 1990 con la canción Nothing Compares 2 U, escrita por el artista estadounidense Prince, generó desde ese mismo día una avalancha de homenajes que siguen, más esporádicamente hasta hoy. Fuente: (EFE)