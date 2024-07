Camila Mayan le inició una demanda a Alexis Mac Allister

Cami Mayan se hizo conocida gracias a su relación con el futbolista campeón del mundo Alexis Mac Allister, pero saltó a la fama cuando el jugador la dejó por su mejor amiga.



El público empatizó con ella y comenzó a seguirla en redes sociales, donde habla principalmente de moda. Gracias a la repercusión que tuvo, hoy está en un programa de streaming en Luzu y todo lo que hace o lo que dice tiene mucha repercusión.



En las últimas horas, trascendió que le inició una demanda a su ex novio para pedirle una compensación económica por los años que estuvo viviendo en Europa, lejos de su familia y con la única intención de acompañarlo, dejando de lado sus proyectos personales.



En diálogo con LAM, la influencer aseguró que "es algo que corresponde... Está todo donde tiene que estar".



"Por algo se hizo, porque es algo que corresponde y por algo la Justicia se tiene que encargar de eso. Ya todos saben donde estuve y lo que hice", dijo Cami.



La joven optó por no hablar de su ex suegra, que es la apoderada legal del jugador en la Argentina y que la criticó fuertemente por haber iniciado esta acción legal. "Hay una frase que dice que realmente conoces a las personas cuando se van. No hemos arremetido en nada, entendemos a la otra parte porque entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que todo eso se ligue al dinero”, había dicho Silvina Riela, madre del futbolista. (NA)