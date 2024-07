Quién el novio de Tiziana Sabatini

La boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala puso en el ojo del público a toda la familia Sabatini, especialmente cuando se supo que Gabriela no iba a estar en la celebración y salió a la luz una fuerte interna familiar.De quien menos se habla es de Tiziana, la hija menor de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop ya que ella no incursionó en la actuación y en el canto como lo hizo la mayor de las hermanas.Tiziana tiene 25 años, es diseñadora gráfica y tiene su propio estudio junto con una amiga. Además, está de novia con un deportista desde 2020, pero no suele mostrar demasiado su intimidad en las redes sociales.Su novio se llama Joaquín Ezucrra y es jugador de Rugby. Salen mucho en pareja y se acompañan en viajes al exterior. Fueron juntos al casamiento de Oriana y Paulo.