Dos estrellas de Hollywood probaron el fernet: ¿les gustó?

A raíz del lanzamiento de la nueva película Deadpool & Wolverine, la cual llega a todos los cines este jueves 25 de julio, los actores Hugh Jackman y Ryan Reynolds que la protagonizan dieron varias notas de prensa y una fue muy especial porque conocieron varias costumbres argentinas. En un mano a mano que le dieron al influencer Grego Rossello, los reconocidos actores probaron el fernet, felicitaron a la Argentina por la obtención de la Copa América y hasta hablaron de la posibilidad de visitar el país en el futuro.“Viene con un fernet”, les advirtió la agente de prensa de Disney a los actores que no conocían este trago local. “Es una bebida argentina”, les aclaro. Con ganas de probarlo y sin miedo al sabor que tendría, tanto Jackman como Reynolds hicieron chistes al respecto y tomarón el primer sorbo. “¿Es ayahuasca?”, preguntó irónico Reynolds, y siguió: “Hagamos un viaje juntos... “.En ese momento, Grego les explicó: “En realidad es italiano, pero se toma más en la Argentina que en cualquier otra parte del mundo. A la gente no le suele gustar la primera vez que lo prueban”. Ya con el primer sorbo, Jackman fue el primero en opinar: “Uh, esto está bueno. Es como una especie de cola más amarga”, comentó. “Esto es muy bueno”, lo interrumpió Reynolds y hasta se animaron a probarlo directamente de la botella. “Mientras haya fernet haré cualquier película”, comentaron en broma.Divertidos, con buena onda y muy simpáticos, las celebridades quedaron encantadas con esta bebida alcohólica e incluso en el mano a mano con Rossello felicitaron a la selección argentina por obtener el bicampeonato de la Copa América. Tal fue la buena onda y la comodidad de los entrevistados que manifestaron su deseo de viajar al país.“¿Por qué no nos llevan a la Argentina?”, le cuestionó el actor a la gente detrás de cámara y prometió hacerlo: “Vamos a ir la próxima”. En tanto, Jackman recordó la vez que estuvo en la Argentina. “Estuve ahí una vez y lo amé. Buenos Aires es hermoso. Comida hermosa, tango, mujeres hermosas”, comentó.

Sobre la nueva película de Marvel



A raíz de esta nota que rápidamente se volvió viral, Teleshow se comunicó con Grego quien reveló detalles inéditos del encuentro, cómo se sintió y qué le dijeron los actores cuando se apagó la cámara. “Me llamaron de Disney para ofrecerme la entrevista, todavía no habían hablado conmigo pero ya le habían dicho a los actores la idea de tomar un fernet y estuvieron de acuerdo. Yo no lo podía creer”, aseguró el streamer y aclaró cómo se sintió en la previa.“Yo estaba muy nervioso porque era una nota atrás de la otra y yo tenía que tener el fernet listo, pero no sabía bien cuando los entrevistaba. No quería que esté feo, pero también tenía que estar listo porque no podía perder tiempo”, reveló. “La buena onda fue tal que me dieron más minutos para hacerla, Reynolds me dijo que lo hice muy bien y Jackman que mi entrevista fue su favorita así que yo feliz”.En tanto, Rossello le confesó a este medio: “Lo otro que me pareció muy loco es que los vi tomando el fernet después de la nota. Yo me fui y seguían tomando o sea no es que dijeron que les gustó para quedar bien sino que de verdad les pareció rico”, recordó el influencer y concluyó: “Fue muy adrenalínico el momento. Cuando salí medio que no me acordaba nada de lo que había pasado. Fue tanta la buena onda de los pibes, tanta alegría, tanto todo que me pasó lo mismo cuando conocí a Messi, me preguntaron cómo me había ido y yo no me acordaba la mitad de las cosas, pero sí sentía que había salido linda”.Esta nueva película de Deadpool integrará por primera vez a Wolverine, se presenta como el gran caballo de batallas de Marvel Studios para este 2024. “¿Cómo fue llevar a Wolverine a un mundo más de comedia, siendo que es un personaje más bien oscuro y serio?”, le consultó Rossello a lo que Reynolds explicó: “La comedia no funciona a menos que esté respaldada por emociones reales, drama y oscuridad. Para mí encajaba perfecto. Pero teníamos que asegurarnos de honrar al personaje y explicar bien por qué y cómo está en la película, no solo porque sí. Hugh fue muy icónico creando este personaje y dándole forma durante los últimos 24 años, y era la persona indicada para participar en el guion”.“Esta película está hecha para que sea una experiencia completa, no un comercial para otras”, siguió Reynolds y concluyó: “Queremos que el público tenga la experiencia completa y dejen el cine habiendo pasado uno de los mejores momentos de sus vidas. Mi personaje es fan del UCM y Wolverine, y ese es un lugar muy bueno para trabajar, guionar y hacer cosas muy locas. No se puede hacer nada sin entusiasmo y cariño. Lo único que puedo prometer es alegría y una gran experiencia”.