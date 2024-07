La decisión que tomó Catherine Fulop tras la boda de Oriana y Paulo Dybala

Catherine Fulop publicó unos videos en su cuenta de Instagram para contar la decisión que tomó tras el faltazo de su cuñada Gabriela Sabatini al casamiento de Oriana con Paulo Dybala. “Vamos a estar un tiempo sin ver televisión y sin saber qué se dice”, afirmó la actriz.



“No queremos que nada empañe esta dicha que tenemos todos”, dijo Fulop, quien además se ocupó de mostrar videos con imágenes del antes y el después de la boda de su hija mayor.



“Que me perdonen los noteros y conductores que son amigos de toda la vida. Yo tengo más de 30 años acá y sabemos que nos queremos”, señaló la venezolana.



“Sé que hay muchos comentarios bellos y buenos. Pero también hay malos que son los menos. Lo que pasa es que los comentarios malos son los que más pesan, y de propios colegas del medio. La verdad es que nos queremos quedar con lo vivido”, explicó.



“Es un momento íntimo y familiar, no queremos que nada, nada, nada empañe esta dicha que tenemos todos. Así que vamos a estar un tiempo sin ver televisión. La estamos pasando superlindo. Así que gracias a toda mi gente bella que nos desea lo mejor y que ha disfrutado con lo poquito que se ha visto”, cerró Catherine Fulop, convencida de que es la mejor decisión para no empañar un momento tan feliz de sus vidas. (NA)