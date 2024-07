Infernales fotos de Camila Homs: lencería ultra cavada y transparencias

Camila Homs prendió levantó la temperatura en un fin de semana gris. Tras haber posado en microbikini en varias ocasiones, ahora redobló la apuesta y fue al límite de la sensualidad en una sesión de fotos con lencería más que sugerente.La ex de Rodrigo de Paul se mostró luciendo un conjunto de corpiño y bombacha XS de encaje.Días pasados, Camila Homs saludó a la distancia a su hijo Bautista por su cumpleaños. El nene viajó hace varias semanas a Miami para acompañar a Rodrigo De Paul en los partidos de la Copa América.Por esa razón, la modelo no pudo estar con el pequeño para recibir sus 3 años. “Amor de mi vida, te amo y extraño con toda mi alma”, escribió la modelo este domingo en su perfil de Instagram.abe recordar que tanto Bautista como Francesca no viajaron al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, en esta ocasión pudieron alentar a su papá en Estados Unidos y festejaron con él la victoria de la Selección argentina ante Colombia.Pese a estar lejos de su pequeño, la modelo aprovechó este día especial para compartir ante su millón de seguidores una dedicatoria para el nene. ”Bau, amor de esta y de todas mis vidas. Cumplís 3 años y yo cumplo 3 años de ser la mamá más afortunada gracias al ser pequeñito y tan increíble que sos”, escribió en su Instagram.“Mami desea que jamás pierdas tu dulzura, la luz de tus ojos que me ilumina por completo y la alegría que tenés siempre”, expresó Cami con emoción. “Te amo con todo lo que soy, mi príncipe azul”, concluyó la influencer en la publicación.