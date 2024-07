Qué palabra se tatuó Wanda Nara tras separarse de Mauro Icardi

Tras varios rumores de separación, Wanda Nara aclaró en un comunicado que publicó el pasado 10 de julio, que su relación junto al futbolista Mauro Icardi llegó a su fin. Con Mauro en Turquía, la conductora de Bake Off disfruta sus días en Argentina con la contención de amigos y familia.El fin de semana, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir como realizaba algo “que quería hacer hace un montón”. A través de un vivo de Instagram, Wanda mostró como se tatuaba en la comodidad de su departamento y detalló a sus fanáticos el porqué de su decisión.“Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”, explicó.La mediática eligió su antebrazo para tatuarse la palabra ‘Lealtad’ y contó que tiene un significado especial para ella. Sin embargo, sus seguidores sospechan de la elección del tattoo, por darse justo en medio de la separación de Mauro Icardi, y que sea un ‘palito’ hacia él.