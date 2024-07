Rocío Oliva confesó por qué no tuvo hijos con Diego Maradona

La relación de Diego Maradona y Rocío Oliva fue una de las más polémicas en el entorno público. Tras verse por primera vez en 2010 por Mar del Plata, la pareja estuvo marcada por la pasión, viajes y polémicas entre ambas partes.



La pareja duró siete años, en donde lograron convivir en Dubai. Sin embargo, nunca tuvieron hijos. Ante esa incertidumbre, Rocío Oliva aclaró por qué no dieron ese paso en sus vidas.



Las declaraciones de la deportista ocurrieron en el programa “Mañanísima”. Ahí, le explicó a Carmen Barbieri que el futbolista le propuso la idea cuando era muy joven, algo que ella rechazó.



“Hablamos de tener hijos. Cuando él me lo decía yo era joven y no quería. Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no”, aseveró Oliva sobre sus primeras charlas con Diego sobre el tema.



Seguidamente, recalcó que nunca hablaron seriamente del tema. Sin embargo, reconoció que él insistía sobre la posibilidad de conformar una familia.



“Me decía que nos teníamos que apurar porque no nos daba la edad. Lo tiraba siempre como en forma de chiste. Nunca lo hablamos seriamente. Cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿Estás segura de que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste”, destacó la expareja del futbolista.



Finalmente, determinó que si ellos no hubieran bromeado sobre el tema, lo más probable es que hubiesen tenido un hijo. “Pero si nos sentábamos a hablarlo en serio, podía llegar a ser una posibilidad”, reflexionó Oliva.