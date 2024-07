El comunicado de Wanda Nara sobre su separación: “No me arrepiento de nada”

Wanda Nara habló de su separación de Mauro Icardi y dio un comunicado oficial en redes sociales que lo dice todo."Con lo difíciles que son los finales que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quién soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error", escribió.Y finalizó: "La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto".