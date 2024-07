Emanero estará “sin vergüenza” en Paraná y ya se pueden comprar las entradas

El próximo sábado 10 de agosto, Emanero llega a la ciudad de Paraná con su “Emanero Tour 2024”. El chico de las canciones de traje, autor de los éxitos como “Bandido”, “Atorrante”, “Sinvergüenza” y más, se presentará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná el sábado 10 de agosto a las 21 horas.Los tickets salieron a la venta a partir de este miércoles 10 de julio y se pueden conseguir en el siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/d149d14e/step/1

Federico Gianonni, conocido artísticamente como Emanero, es un destacado cantante, productor y compositor argentino cuya carrera se inició a una temprana edad. Se encuentra desarrollando su proyectodesde 2022, en el que colabora con distintos referentes de la música, generando fusiones novedosas que lo han posicionado como uno de los artistas más destacados del momento:, entre otros.Algunas de sus runflas más famosas son,, manteniéndose dentro del Top 50 en Argentina y entre los 5 videos musicales más vistos de Argentina, y, superando los 200 millones de streams totales.comenzó su gira el 27 de Abril en Villa María, Córdoba y recorrió ciudades como Río Cuarto, Córdoba capital, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Montevideo en Uruguay.

A los 15 años, comenzó a producir sus propias canciones. En 2004 lanzó su primer demo, "Mi Primer Maqueta", y en 2006 presentó su primer sencillo de estudio, "Bienvenidos a mi mundo", bajo el sello de una discográfica independiente. Con este álbum, tuvo la oportunidad de actuar en tres ocasiones en la reconocida Trastienda, donde compartió escenario con renombrados artistas, y también fue convocado para cantar en la competencia final de la Federación Argentina de Boxeo.Además, presentó su álbum en Río de Janeiro y Montevideo, y en mayo de 2007 se presentó en el show de Vico C en el estadio Morón, frente a una audiencia de 38 mil personas.

Con su segundo disco, titulado "Arjè", en el cual colaboraron destacados artistas nacionales e internacionales, Emanero logró su primer show en Vorterix y continuó ofreciendo conciertos en solitario y junto a otros artistas del medio.. Por ejemplo, su sencillo "Si no haces nada sos parte" acompañó una campaña contra el acoso escolar llevada a cabo por el Consejo Publicitario Argentino, y fue galardonado con el Premio Fund TV en 2014. Luego, lanzó su álbum "Tres", compuesto por 11 canciones grabadas en los estudios Red Bull de Sao Paulo, Brasil, y lo presentó en Niceto, consolidando aún más su éxito.

En 2018, lanzó "Tres mil millones de años luz" y en 2021 presentó su más reciente álbum, "Chernobyl". En 2022, lanzó dos sencillos: "Bandido", en colaboración con FMK, Rusherking y Estani, y "No Me Digas Que No", junto a Karina, lo que le brindó un mayor reconocimiento en la escena musical.En la actualidad, se encuentra en pleno desarrollo de su formato "Runfla" donde invita a distintos referentes de la música a su búsqueda artística.