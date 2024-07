El crudo relato de Celina Rucci tras su batalla contra la leucemia

Celina Rucci reapareció en la televisión donde relató su lucha contra la leucemia y anticipó que se casa. Fue en "Desayuno Americano" en la pantalla de América TV."Todo eso pasó en marzo. En 2020, estando espléndida en plena pandemia, tenía moretones. No tenía síntomas. Caminaba dos horas, porque estaba todo casi cerrado. Todo normal... pensé que los moretones eran lo que decía Pamela (David)", remarcó haciendo alusión a tener relaciones íntimas con su pareja.La actriz confesó su temor cuando fue diagnosticada: "Desde que me enteré tuve miedo". "Tenía registros de que tenía unos puntitos rojos, a Federico Girardi (su pareja) le aparecieron esos recuerdos y era una mano roja o violeta. Me saca foto y se la manda a amigo hematólogo. Le dijeron que podía ser una enfermedad que tiene que ver con algo de violeta... yo no quise saber, no me puse a investigar en Google", agregó."Me fui a hacer un estudio de sangre pensando que tenía anemia. Ese día, a las dos horas, Federico aparece en casa y me dice llorando 'te tengo que internar ya'. Yo hacía chistes. Traté siempre de no darle un dramatismo", confesó Celina Rucci. "Me enojé, pero después ahí encarás. Hay tratamiento, tengo una chance. Sí, hay. Si me das una chance yo me aferro a eso", destacó sobre su lucha.