Virginia Da Cunha, la ex de Bandana triunfa como solista

La ex Bandana Virginia Da Cunha habló de su presente como artista. La cantante dialogó desde Houston, el lugar de paso donde se encuentra, tras regresar de una gira de un mes en Europa. En este lapso, tuvo la oportunidad de ver a la Selección Argentina por primera vez en vivo.



Tras sacar su single “Woman”, la autora explicó que la obra “hace alusión al sagrado femenino y la reconexión con la sabiduría de nuestro cuerpo como mujeres”.



“Soy nómade y mi estabilidad está en el movimiento. Llevo y absorbo música por todos lados constantemente gracias a mi trabajo, pero vivo en Mendoza desde hace cinco años”, explicó Da Cunha a Jey Mammón en Radio Splendid.



“Elijo la forma de vida cerca de la naturaleza, disfruto el sol, el vino y desde ahí despego”: la artista considera ese proceso como un puntapié para “aprender cosas nuevas y aventurarse a enfrentar los miedos”.



“Me encanta reciclarme, sentirme siempre nueva, vivir inspirada, no perder la marcha y el entusiasmo por vivir”, remarcó la ex Bandana y agregó: “Tiene mucho que ver con moverse, aprendí a estar quieta y a profundizar en ese movimiento para conectar con un propósito que trascienda”.



Da Cunha se consideró “una persona multifacética” que recorre el mundo a través de su arte: “más que cantante, soy versátil”, aseguró. Según contó la intérprete, sus padres siempre fueron “fanáticos de la música”. Así mismo, recordó que en su hogar solía escucharse melodías clásicas “y a los grandes artistas de esa época: nunca faltó Queen, Peter Gabriel, Phil Collins y Wonder, que nos dejaron canciones eternas”.



“La música estuvo siempre de un modo innato y no hay mucha racionalización en eso: fue como sentirlo, transitarlo y es parte del eje de mi vida. Busco transmitir a través de este arte. Continuamente encuentro maneras de expandir mi mensaje a través de las canciones”, concluyó Da Cunha. (NA)