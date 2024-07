Wanda Nara confirmó su separación: “Me dejo para el final lo que nunca hablé”

? Habló WANDA NARA y confirmó que está separada de MAURO ICARDI



"Que hablen, me dejo para el final lo que nunca hablé".



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/kDDnklq3ev — América TV (@AmericaTV) July 9, 2024

Wanda Nara finalmente confirmó su separación de Mauro Icardi en una conversación con Luis Ventura en el programa "A la Tarde". Los mensajes de texto entre Nara y el periodista fueron mostrados en vivo, donde la empresaria expresó su frustración por los rumores falsos que circularon los últimos días en los medios."Le podés pedir a tu equipo que no hable tanta pavada. Estoy separada, por qué solo inventan sin preguntar. Por motivos personales y de salud intenté una vez más. Te mando un beso", escribió Nara, refiriéndose a la especulación descontrolada que rodeó su vida personal en los últimos días.En un tono de firmeza y decisión, Wanda Nara añadió: "Que hablen todos, que yo hablo última, porque como soy primera en todo que hablen, me dejo para el final lo que nunca hablé".Anteriormente Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, confirmó en una entrevista con Paula Varela de Socios del Espectáculo que la decisión de separarse fue tomada por Wanda, aunque aún no se formalizó un pedido de divorcio.Los rumores se intensificaron con la presencia de Wanda Nara en un boliche de Palermo, donde coincidió con L-Gante, con quien se le había vinculado sentimentalmente en el pasado. Este encuentro no hizo más que alimentar las especulaciones sobre posibles terceros involucrados en la separación.