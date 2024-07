Confirmaron la quinta entrega de la película animada "Shrek"

Foto: Imagen de algunos personajes de la saga Shrek Crédito: Ámbito

Una de las sagas de películas animadas más exitosas de los tiempos tendrá una quinta entrega: ''Shrek 5'' fue confirmada oficialmente por Dreamworks, estudio responsable de ''Madagascar'' y ''Kung Fu Panda'', entre otros.



Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz volverán a interpretar a Shrek, Burro y Fiona, respectivamente. El éxito de la película original, que ganó su primer Oscar a la mejor película de animación y recaudó más de 488 millones de dólares en todo el mundo, allanó el camino para las secuelas. Cuándo se estrena Shrek 5 Mediante la red social X, Dreamworks confirmó que la fecha de estreno será recién en 2026, por lo que los fanáticos de la saga deberán esperar un largo tiempo para volver a ver al ogro en la pantalla grande: ''No muy lejos, muy lejos…@ Shrek 5 llegará a los cines el 1 de julio de 2026 con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz''.



Walt Dohrn (Trolls), quien trabajó en la segunda y tercera película como escritor y artista y como jefe de historia en la cuarta película, dirigirá la quinta entrega. Una saga más que exitosa El mes pasado, Murphy dio a entender que el proyecto estaba en marcha en una entrevista: ''Comenzamos a hacer Shrek hace cuatro o cinco meses'', dijo. ''Grabé el primer acto y lo haremos este año. Lo terminaremos''. En esa entrevista, Murphy dejó escapar que su personaje Burro, el fiel compañero del ogro Shrek (Mike Myers), también tendrá su propio spin-off(película o serie derivada de una ya existente).



La franquicia animada de DreamWorks, está basada en el libro ilustrado de 1990 del escritor y dibujante William Steig. Todo comenzó con una película de 2001 del mismo nombre, que presentó a Shrek, un ogro que se embarca en una misión para rescatar a la princesa Fiona (Cameron Diaz).



La siguiente película, Shrek 2 (2004), es cuando el protagonista conoce a los padres de Fiona, y Shrek the Third (2007), sigue el viaje de Shrek para encontrar al próximo heredero al trono. La cuarta entrega, Shrek Forever After (2010), explora la crisis de la mediana edad de Shrek y su deseo de borrar su pasado. La franquicia también incluye el spin-off El Gato con Botas (2011), protagonizado por Antonio Banderas como el felino audaz, cuya secuela (El Gato con Botas: El último deseo) fue nominada al Oscar y recaudó más de 481 millones de dólares a nivel mundial en su debut en diciembre de 2022.



Las cuatro películas anteriores de Shrek recuadaron más de 2.900 millones de dólares en todo el mundo, generando un espectáculo de gira mundial en vivo, un galardonado musical de Broadway que obtuvo ocho nominaciones a los premios Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques temáticos de Universal Destinations & Experiences. Fuente: Ámbito