Yanina Latorre, condenada tras demanda de abogada: cuánto deberá pagar

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld sumó un nuevo capítulo. Es que hoy se supo que la ‘angelita’ deberá pagar una multa a raíz de una causa que le había iniciado la abogada.Es de público conocimiento que la panelista de LAM (América) y la letrada, que también fue parte del ciclo que conduce Ángel de Brito, no se llevan nada bien.Todo comenzó en 2022 cuando salió a la luz que unas 15 mujeres denunciaron que se habían sentido engañadas por Rosenfeld. Según decían, ella les habría hecho firmar un convenio que determinaba que debían pagarle 10 mil dólares si decidían no seguir con su estudio.En ese momento, la abogada se hizo eco de la información que habían expuesto en Intrusos (América) y se quiso defender en LAM. Pero Yanina salió al cruce."Todas las mujeres que salieron hoy en Intrusos tienen facturas ni recibos de tu parte", lanzó Latorre. "No tienen facturas porque no pagaron", aseguró Rosenfeld."Hay 20 minas que se levantaron a denunciarte y todas mienten", arremetió Yanina. Pero Ana insistió: "Todos mienten y están las pruebas"."Todos mienten. Hoy el mundo está en contra tuyo. Todos dijeron 'vamos a arruinarle la vida a Ana'", cerró la conductora de El Observador, indignada.Luego, Rosenfeld retomó el tema en una entrevista con Intrusos y remarcó: “Estoy ganando todos los casos de estas chicas en Tribunales”.“He iniciado todas las acciones legales tendientes a demostrar no solamente que no soy ninguna estafadora, que no he defraudado a nadie, sino que, más allá de eso, estas chicas me deben a mí por mi trabajo profesional, y los expedientes hablan por sí solos, eh. Así que no tengo nada que decir al respecto”, sumó.Además, expuso que iba a demandar a tres periodistas.Lo cierto es que la abogada inició una causa contra Latorre y este viernes trascendió que la periodista tendría que pagar una suma de 20 mil pesos.Fue el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 13 de la Nación el que determinó que Yanina Latorre es culpable por el delito de injurias contra la abogada.“Revés judicial para Yanina Latorre. Una condena a través de una querella penal que le inició Ana Rosenfeld por injurias, que condenó a Yanina a pagar una multa de 20 mil pesos. Es algo simbólico”, lanzó este viernes Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece).“Ya está condenada Yanina Latorre. Ana está en Europa, me dijo que es cierta esta información y me permite hablar con su abogado. También hablé con Yanina”, sumó Paula Varela, panelista del ciclo.Varela aclaró que del lado de Yanina todavía no apelaron y que tienen 10 días para hacerlo.“Hablé con Yanina y dice que van a apelar, que todavía la sentencia no está firme. Que Elba Marcovecchio no había ido. Me dijo que siempre están mintiendo”, contó la periodista.Además, leyó al aire parte de los mensajes que le había enviado Latorre. “Esto afecta la libertad de información, prensa y expresión. Yo me basé en los testimonios de las clientas que denuncian judicialmente. Ellas eran mi fuente”, le dijo Yanina a Paula. Fuente: (Clarín)