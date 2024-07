Ricky Maravilla causó impacto tras aparecer con su nuevo retoque estético

Foto: El nuevo rostro del salteño

Ay diómío ... el recauchutaje que se hizo Richie Wonder en la jeta, booooluuudooooo ? pic.twitter.com/VkRdbjovVe — CapitánHorton2027 (@fortavat) July 2, 2024

Ricky Maravilla volvió a ser tendencia en las redes sociales, meses después de haber estado involucrado en un escándalo mediático por la viralización del caso de un hijo no reconocido, pero esta vez por su extraña apariencia, resultado de alguna cirugía estética.El artista asistió al programa "La Cúpula Musical", conducido por Karina Ranni (ex integrante del grupo Las Primas), quien se grabó con el salteño para anunciar la nota.El video fue tomado por un usuario en X (antes Twitter), quien lo acompañó con el texto: "Ay dios mío. El recauchutaje que se hizo Richie Wonder en la jeta", y se hizo viral.No se sabe exactamente que se pusó Ricky Maravilla para verse así, aunque vale aclarar que en el video que grabó Ralli hay un filtro de Instagram sobre su cara. Igualmente se especula que ha usado botox y otras cirugías para lucir más joven. Lo que sí es seguro es que su cambio de imagen causó una catarata de comentarios en las redes.La última aparición del cantante había sido en mayo, cuando se reveló que había tenido un romance con la modelo y bailarina Taky Natali, pero no tenía este aspecto físico. Es por eso que sus seguidores esperan algún tipo de comunicado para saber qué fue lo que sucedió para llegar a este inesperado desenlace.