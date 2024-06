El dolor de Vanina Escudero: “Te voy a extrañar toda la vida”

Vanina Escudero se encuentra muy conmovida por la pérdida de una amiga de su círculo más íntimo. Se trata de “Mechi”, una mujer que está en su vida desde los 7 años, a quien la bailarina califica como su “gran amiga”.Vanina publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos con su amiga en la playa y las acompañó con un sentido mensaje para honrarla tras su partida.“Mechi, esta fue la última tarde con vos antes de saber todo lo que vendría. Qué difícil todo esto habiendo compartido tanto desde los 7 años. Sin dudas, hay una parte mi vida que se va con vos: momentos, viajes, charlas, vida”, escribió la hermana de Silvina Escudero.“Pura gratitud de saberte mi gran amiga. Un ser demasiado especial en tus palabras y tus silencios. Tu simpleza y humildad tenían un magnetismo único. ¿Quién no quería ser tu amiga? Sembraste demasiado y en el último tiempo no tuviste más que muestras enormes de todo ello”, continuó.“Por acá, no hago más que pensarte y entre todas recordamos miles de momentos. Qué difícil. Te voy a extrañar toda la vida. Volá muy alto y llená el cielo de tus mejores colores. Te amo Negra”, finalizó.