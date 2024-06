Escándalo: por qué se separaron Ester Expósito y Nicolás Furtado

A pesar de que Ester Expósito y Nicolás Furtado no hablaron del fin de su relación, el periodista español Roberto Antolín aseguró que el actor argentino y la actriz española están separados desde hace tiempo.



De hecho, el comunicador aseguró que ella ya estaría saliendo con otra persona. “Que Furtado se olvide de Ester, porque Ester y Miguel Bernardeau se enrollaron en un bar. Fueron vistos por algunas personas. Me contaron que ese día fueron encapuchados para pasar desapercibidos”, informó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.



Además, aseguró que Ester habría conocido a Miguel, famoso actor español, cuando aún estaba de novia con Nicolás. “Miguel y Ester se encontraron en un momento y a ella le gustó lo buena persona que es. Por lo que me cuentan, Ester y Furtado tenían una relación volcánica, y ahí se encontraron Ester y Miguel, en ese contexto”, sentenció.



Roberto Antolín explicó por qué se separaron Ester Expósito y Nicolás Furtado: “Son dos volcanes que si los juntas explotan y eso fue lo que pasó. Son demasiado iguales y eso hacía que chocaran mucho. En cambio, Miguel Bernardeau es mucho más tranquilo”.



“Ester y Nicolás necesitan estar con personas que sean más tranquilas que ellos. Miguel le da a ella la paz que en este momento necesita”, completó el periodista.

Fuente: Ciudad