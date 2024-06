Sol Pérez estrenó minivestido brillante con escote infinito y deslumbró

Sol Pérez en minivestido y pezoneras

Al listado de fenómenos de moda que eligedesde las transparencias hasta las aberturas extremas, ahora podemos sumar el. La panelista que cada noche se luce en el debate decon audaces vestuarios eligió para el último programa unque no pasó desapercibido.De la mano del glam team que siempre la acompaña, la ex chica del clima se lució con unde espalda abierta, sectores drapeados yhasta al vientre que dejó gran parte de los pechos a la vista, al mejor estilo side boob.Siempre al cuidado de cada detalle, la it girl combinó el modelo con un par deal tono y un par de aros de argollas XXL a juego. El maquillaje, a cargo de Alan Elizalde, incluyóa juego con la vestimenta, mientras que el pelo suelto y con ondas voluminosas fue obra de Camilo Duranm.El posteo que hicieron los estilistas en Instagram se llenó de elogios de los fanáticos, que como de costumbre le dieron el visto bueno a la apuesta de moda., la piropearon.El fanatismo de Sol Pérez por los vestidos XXS es innegable. Algunos días atrás, se lució con ununa sola manga acampanada y silueta ajustada al cuerpo con falda XXS.Pero el verdadero detalle distintivo estaba en el escote, con unacon paillettes a modo de pezonera, y breteles finos anudados alrededor. En cuanto al calzado, llevócon taco aguja y tiras finas. Como detalle final, un par de aros en forma de gota -popularizados por Hailey Bieber- con strass plateado.El beauty look, en tanto, fue el broche de oro de una apuesta audaz y provocativa: llevó uny un maquillaje protagonista que incluyó