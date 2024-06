Catherine Fulop tiene mucha trayectoria en el mundo de la moda y nunca deja de ser tendencia en las redes sociales, donde la siguen millones de personas. Día a día muestra sus looks más osados y no desaprovecha ninguna oportunidad para imponer estilo.En esta oportunidad, desde el patio de su casa, donde se mostró disfrutando del día soleado, la actriz deslumbró a todos al mostrarse en una microbikini combinada.Se trata de un conjunto clásico de dos piezas con corpiño estilo top triangulito en color verde militar con breteles finos. Para la parte de abajo, en tanto, usó una bombacha colaless súper tiro bajo negra.Fiel a su estilo, acompañó el total look playero con un make up al natural, sin demasiado producto.