Bad Bunny protagonizó un incómodo momento con una bailarina: video

Bad Bunny se encuentra llevando a cabo su gira Most Wanted Tour por diferentes ciudades. El sábado se presentó en su país natal, Puerto Rico, donde vivió un divertido incidente durante el concierto.“El Conejo malo” dio su show en el Coliseo de Puerto Rico y allí desplegó sus mejores canciones, contó con un imponente espectáculo, en el que también cuenta con un grupo de bailarines con quienes interactúa en diferentes momentos del show.El momento inesperado llegó cuando se acercó a bailar junto a Kiara Rodríguez Saldívar, una de sus más destacadas bailarinas de su staff. Al intentar hacer un paso de baile juntos, tuvieron un percance: el can-can de ella quedó enganchado en el pantalón de él y no se podían despegar.Todo ocurrió durante la interpretación de la canción “Perro Negro”. Aunque el puertorriqueño se mostró sorprendido por la situación, aprovechó para hacer que el incómodo momento forme parte de la performance y no dejó de cantar en ningún momento, ni su compañera de bailar.“Pasas que cosan”, escribió Kiara en sus redes sociales como un juego de palabras y compartió el video del momento que se volvió viral en redes sociales. “Sustos que dan gusto”, “Hora de cambiar el Matrix a Velcro”, “Y que medias más resistentes”, “No cualquiera le deja la malla pegada a Bad Bunny”, “La única que le pudo causar celos Kendall Jenner”, “No me canso de verlo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.Lo cierto es que, más allá de los arduos ensayos y la técnica de la puesta en escena, los conciertos en vivo cuentan con la posibilidad de que ocurran situaciones inesperadas como caídas, olvidos, accidentes y más, que los artistas deben poder resolver y continuar con su presentación.