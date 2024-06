Desnuda en un jacuzzi, reveló el secreto de su juventud eterna

Graciela Alfano tiene más de 70 años, una edad que nadie le daría al verla porque se mantiene espléndida, con mucha vitalidad y moviéndose como una joven más cada vez que se la ve en un gimnasio.Pero su belleza y juventud parece que tiene un secreto y la propia Alfano lo reveló en un video sin ropa desde un jacuzzi.“Muchos de ustedes me preguntan cómo hago para tener esta eterna juventud. Una dieta sana con frutas y verduras en cantidad, ejercicio físico y suplementos que me ayuden para el estar bella y sana”, escribió.“Cómo todos sabemos, el colágeno es fundamental para mantener una piel hidratada y joven, el pelo sano y fuerte, las uñas duras y los músculos tonificados. Esta es el colágeno que yo elijo porque es el que me dio los mejores resultados: es fácil de preparar, riquísimo y se absorbe muchísimo más q otros del mercado”, agregó, promocionando una marca.