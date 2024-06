Gran Hermano: por qué suspendieron la gala de eliminación del domingo

Gran Hermano tiene acostumbrados a todos sus seguidores a las constantes sorpresas y este fin de semana no será la excepción. A pesar de que todo estaba listo para una nueva gala de eliminación el domingo, Telefe decidió cambiar las reglas a último momento y trasladar la expulsión al lunes.



El cambio lo dio a conocer el propio Santiago del Moro este lunes, luego del ingreso de más familiares a la casa más famosa del país.



Tras la eliminación de Virginia y cuando se acerca la final, son seis los jugadores en competencia, a los que ahora se les sumaron sus respectivos seres queridos.



Telefe cambia de día la gala de eliminación de Gran Hermano: el motivo

El Día del Padre, que se celebra el domingo, y el fin de semana largo por el feriado de lunes. Aparentemente, para las autoridades del canal podrían afectar la audiencia del programa, ya que la gente estaría más enfocada en las celebraciones familiares y en disfrutar del tiempo libre.



Esta decisión no ha sido del agrado de todos los fanáticos, que ya estaban ansiosos por saber quién sería el próximo eliminado. Sin embargo, Telefe busca maximizar la audiencia y cree que el lunes es el mejor día para la gala de eliminación, ya que la gente estará en sus casas y con más tiempo para ver televisión.



Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gran Hermano modifica su calendario. En otras ocasiones, el reality también ha cambiado días de nominación y pruebas para adaptarse a fechas especiales. (NA)