Georgina Rodríguez sorprendió con dos microbikinis que son furor en Europa

Georgina Rodríguez subió a su cuenta de Instagram nuevas imágenes de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo. La modelo compartió con sus seguidores algunas fotos vistiendo dos microbikinis con las que marcó tendencia.La modelo eligió para una de estas fotos una microbikini rosa a tono con la tendencia Barbiecore que destacó su bronceado. El look se compone de un corpiño de molde triangular clásico con tirantes que se anudan detrás del cuello, creando un efecto halter.Para completar su outfit, la influencer le sumó un collar de esmeraldas y diamantes. Su maquillaje, con máscara de pestañas y labios perfilados en un tono nude oscuro con un toque de brillo, le agregaron el toque final a su look que expresó también su glamour. En otra de las imágenes que forman parte de su outfit veraniego, se mostró sentada vistiendo un traje de baño con corpiño estampado en tonos rojos y azules y una bombacha roja. Además, le sumó una gorra tipo cap negra con un logo rojo.Conocida por su estilo, continúa demostrando su capacidad para mantenerse en tendencia y sorprender a sus seguidores, quienes dejaron millones de "me gusta" y miles de comentarios elogiando su look y estilo.