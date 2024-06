Marcela Tauro confesó que fue infiel: “Sentí que lastimé”

Guido Kaczka, consultó si actualmente alguno conocía alguna historia de infidelidad que esté sucediendo a su alrededor y entre tantas anécdotas la periodista de espectáculos, a Marcela Tauro, se animó a realizar una fuerte confesión.



“Yo te voy a confesar. Yo, en una época, fui infiel. Ahora, después, lo voy a leer en todos los portales”, comenzó ante la atenta mirada de sus compañeros.

“¿Esto hace mucho tiempo?”, le consultó Guido Kaczka. A lo que la panelista le respondió: “Sí, hace bastante. Y sí, viste que yo. . , Hace mucho tiempo. . . En otras administraciones que no eran formales. No quiero dar nombre, porque obviamente, acabas saliendo en los portales”.



“Sí, sí me divertía. La verdad, la verdad, la pasé tan mal después. En realidad no me gustó. Después, sentí que lastimé. Entonces, aprendí. Porque me encararon mal”, agregó Marcela Tauro.



Luego el conductor decidió ir más a fondo: “¿Y alguna vez te lastimaron?”. Rápidamente la protagonista respondió: “No, tenía un amigo que salía al mismo tiempo con una amiga mía en Alía y conmigo. Entonces, la descubrimos. Duró una semana eso. Y nos fuimos... mi amiga, que era más tranquila que yo, dijo, vamos a la casa, tocamos el timbre”.



“Y él pensó que yo iba a hacer un escándalo. Le quiso el escándalo, fue ella. Yo me quedé tranquila. Sí, dije, bueno, ya está. Pero sí, eso sí, porque era amigo”, cerró Marcela Tauro. (La100radios)