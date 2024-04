Ratoneó a sus fans con una microbikini animal print debajo del short de jean

Desde las paradisíacas playas de Miami Beach, Zaira Nara volvió a sorprender a sus 8 millones de seguidores de Instagram con un look para disfrutar de un día a puro sol y relax.A orillas del mar, se fotografió con un conjunto que incluye las últimas tendencias de la temporada. Se lució con una microbikini animal print que combinó por encima con un minishort de jean azul y una musculosa.Eligió un traje de baño de dos piezas con bombacha colaless cavada con frunces. Se trata de un modelo estampado con un diseño textil de leopardo en tonos marrones, una tendencia que cada vez está más en alza entre las famosas. Para la parte superior del look, optó por lucir una musculosa negra con escote en V con tiritas que se entrecruzan y un estampado a contratono.Por encima de la bombacha, lució un minishort de jean azul de tiro alto con detalles desmechados. Pero eso no fue todo, por supuesto. En otra de las imágenes que la modelo publicó en su perfil oficial, se mostró con una campera de jean azul oversized y unas ojotas marrones estampadas.Un par de lentes de sol rectangulares con vidrio semitransparente en tonos marrones y marco carey terminó por coronar el estilismo, describió el portal