Un personaje de Los Simpson dejará de aparecer en la serie: de quién se trata

Un personaje de Los Simpson dejará de aparecer en la serie luego de que en el capítulo 765 de la temporada 35, se muestre la muerte de esta histórica figura, amigo de Homero.Aunque no es un personaje que aparece de forma habitual, estaba presente en la serie desde la primera temporada y muchos lo recuerdan por su amistad con el protagonista de la familia amarilla.En el episodio "Cremas del día" se anunció que, quien estaba en diversas reuniones en la Taberna de Moe, se despide de la serie icónica.En el capítulo donde se da a conocer la triste noticia se muestra cuando el cantinero Moe abre las puertas de su bar para ver un partido de fútbol. Al perder los echó a todos y fue en ese momento cuando Homero observa que Larry estaba sin vida.Pese a que no era un personaje que aparecía en todas las escenas, sí reflejó los cambios que las autoridades llevan a cabo en la serie.Su muerte no solo generó tristeza en los fanáticos, sino que también provocó una reflexión en el propio protagonista al sostener que, aunque compartían muchas horas juntos en el bar de Moe, no lo conocía con profundidad.