Dolores Fonzi apuntó contra Guillermo Francella

Dolores Fonzi hizo declaraciones bastante fuertes contra su colega Guillermo Francella, al asegurar que “no trabajaría con él”.



Este comentario de Fonzi surge a raíz de la los dichos de Francella, quien aseguró que ve con una luz de esperanza los cambios que propone Javier Milei, tras lo cual varios actores salieron a cruzarlo por encontrarse en la vereda opuesta en cuanto su pensamiento político.



"No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno.", aseguró la actriz, durante una entrevista con Intrusos.



"Nancy Dupláa fue la punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, su trabajo y esfuerzo, pero que ahora no contempla el trabajo de otro. Lo deja medio afuera", agregó Dolores.



"Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento... no sé qué puedo hacer", se sinceró Fonzi.