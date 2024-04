“Es un orgullo ser la primera mujer que sirve comida en la mesa de Mirtha”

Jimena Monteverde no solo tiene una gran trayectoria en la cocina, sino también en la televisión. Con su carisma y simpatía, logró que el público la eligiera y hoy conduce “Escuela de cocina”, su programa propio.



"Estoy muy bien, disfrutando de mi programa. Nos está yendo muy bien, estamos instalados y nos va cada vez mejor. Feliz y con mucho trabajo", aseguró Monteverde durante una entrevista con Josefina Pouso, para su programa “Hermosa Mañana”, por Radio Splendid AM990.



La cocinera es también quien prepara y sirve la comida en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. "Es un orgullo para mí ser la primera mujer que sirve comida en la mesa de Mirtha. Antes eran todos hombres. Ella siempre está pendiente, me adula. Estoy muy segura de lo que hago. Veo que las caras de los invitados son de placer", aseguró.



Por último, contó cómo es estar en pareja por tantos años con la misma persona y reveló cuál es la clave del éxito para que se sigan eligiendo: "Uno elige a una persona, desde el lado del cariño. Tenemos una familia divina. Mi marido es súper generoso. Siento la libertad de hacer lo que hago porque tengo su apoyo. No me imagino la vida sin él".