Cinthia Fernández acordó con Matías Defederico: “Es un precedente histórico”

se separó dehace ocho años y, desde ese momento, están enfrentados judicial y mediáticamente por la cuota alimentaria correspondiente a las gemelas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9, las tres hijas que tuvieron cuando estuvieron juntos.En múltiples ocasiones, la panelista expuso que el exfutbolista de Huracán e Independiente le pasaba una mensualidad pero que no alcanzaba: Cinthia mostró que con el dinero girado por Defederico no le era suficiente para una compra en el supermercado. Sin embargo, a fines del año pasado recibió un llamado de su exmarido en el cual le propuso arreglar la situación y finalmente poder ponerse al día. Además, garantizar la seguridad de que el acuerdo seguirá hasta que las niñas sean mayores de edad.Desde ese momento, los respectivos letrados trabajaron en el tema y en las últimas horas se firmó el acuerdo. Así las cosas el abogado de ella, Roberto Castillo, fue hasta su casa para comunicárselo. Ante este logro, Cinthia lo celebró en su cuenta de Instagram, a través de un efusivo video y un largo texto en el que dio detalles de lo conseguido. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, comenzó narrando la bailarina.“Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, prosiguió y le agradeció a Castillo por la lucha en Tribunales, y por haber logrado“El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargo como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas siete de cada diez mujeres que quedan solas con todo”, agregó, para elogiar el accionar de su representante legal.Según había revelado Castillo,que le corresponde por la división de bienes de la sociedad conyugal. Al no tener liquidez, proponía esta cesión para contemplar el pago de alimentos hasta que las tres niñas cumplan la mayoría de edad.“Para muchos fui loca, vividora, quilombera, insoportable, monotemática, la llorona por guita; para otros soy ésta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado. La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió”, dijo Cinthia a continuación.“Estoy muy orgullosa de mí. Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Este ‘gracias’ también es para mí, me siento muy orgullosa de lo que soy y logré”, cerró su posteo, feliz. En el video publicado, se la ve recibiendo la noticia con sorpresa y el festejo que montaron luego junto con Castillo, que incluyó una caja de bombones y una lluvia de champagne. De fondo, sonaba la versión de “Zona de promesas” cantada por Gustavo Cerati y Mercedes Sosa.Haciéndose eco de la letra de la canción, Cinthia le agregó su voz en off al video para hacer énfasis en su mensaje. “Y la canción dice: ‘al final, al final hay recompensa’. Y sí, mi lucha llegó a su fin”, comentó muy emocionada la mediática, quien a partir de ahora quizás encuentre la paz que tanto estuvo anhelando en todos estos años de batalla judicial.En la mañana del viernes, Castillo subió a sus redes una foto en la que explicaba sus sensaciones luego de la firma del acuerdo: “Gracias por confiar en mí y mantenerte firme incluso en momentos donde lo más fácil era abandonar”, escribió el letrado sobre una foto en la que se la ve abrazado a su clienta y con una botella de champagne en la mano. “Para mí, fue un hermoso regalo de la vida el momento que vivimos ayer, estoy muy orgulloso de vos”, cerró.