Tras rumores de separación, Milett aclaró cómo es su relación con Tinelli

Pasaron varias semanas de intriga y especulación sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, que seguían sin mostrarse juntos y los rumores de separación estaban más que presentes.El momento más crítico mediáticamente sobre el presente amoroso de la relación fue la ausencia de la actriz peruana en el cumpleaños del conductor, quien celebró la llegada de sus 64 años pero sin su pareja.Finalmente, Milett volvió a Argentina y, en diálogo con un móvil dehabló sobre el presente y posible de la relación que tiene con Marcelo y buscó ponerles un freno a las especulaciones.“Nosotros ya hablamos, dijimos que todo está bien y no hay más que buscar o encontrar que no existe”, comenzó diciendo la modelo y actriz, para luego responder a los comentarios de crisis de pareja: “No me puede joder algo que yo ya dije, que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo haremos”.En ese sentido, ella remarcó: “Yo soy la única que sabe la verdad y Marcelo es el único que sabe la verdad. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, tiempos, y nosotros estamos bien. En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse y la verdad es que no hay ningún problema, todo está muy bien”.Por otro lado, Milett aseguró estar “feliz de regresar a esta ciudad que me encanta, es un país que me ha recibido con mucho amor y la verdad es que yo estoy feliz acá, muy contenta”, pero quiso ser cauta a la hora de definir si se quedará a vivir en Argentina o si en el corto tiempo retornará a su país y la relación con Marcelo volverá a ser a distancia.Además, la modelo y actriz apuntó hacia las angelitas, el panel del programa conducido por Ángel de Brito: “Yo respeto un montón el trabajo de los chicos, yo sé que la picantean un montón. Se respeta mucho porque soy una persona que trabaja en el medio y voy a escuchar cosas que me gusten y otras que no me agraden tanto y no por eso voy a ponerle un bozal a todo el mundo y solo escuchar lo que me guste”.En una charla con Marina Calabró vía telefónica, luego que la angelita insistiera en la teoría que el romance se terminó, Marcelo Tinelli dijo: "Sigo de novio, lo que pasa que Yanina Latorre no quiere a Milett, me la recontrabocha", reprochó.Sin embargo, la frase que no pasó desapercibida fue cuando tiró: "Lo mío no es nada fácil, entre mis hijas y Yani me la pican y yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas... no corto ni pincho", se quejó. Luego, siguió con su descargo: "A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija, pero a mí me tienen rodeada la manzana".Esta frase de Tinelli no pasó desapercibida, ya que muchos asumieron que se trataba de la confirmación que sí existe una crisis con Milett y que sus hijas no aceptan su vínculo. Y esto fue confirmado además por Yanina Latorre."Qué fácil es sacarse la culpa de encima... eso le debe decir a ella y ahora entiendo por qué ella está odiada conmigo... Las hijas de él nunca la quisieron, no estoy contanto nada que no ocurra, estoy contando una realidad", aseveró la angelita.