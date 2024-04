Juana Viale tuvo un problema de salud en plena travesía en el mar

Hace unos días, Juana Viale emprendió un viaje a Cabo Frío, África, con el fin de concientizar sobre los océanos y la vida marina. A través de sus historias de Instagram, la conductora reveló qué problema de salud padeció y contó cómo lo resolvió.



Jnto a su novio Yago Lange, la también actriz compartió una serie de fotos de lo que fueron sus días a bordo de un barco y sorprendió a sus seguidores al revelar un momento no tan agradable que tuvo que atravesar en medio del mar.



“¿Te mareaste o tuviste náuseas? Se mueve bastante, ¿no?”, quiso saber un internauta. A lo que la famosa respondió con una foto relax desde el barco y hasta reveló cómo soluciona la situación: “Me mareo a veces. Dramamine al alcance de la mano”.



A su vez, le contó a sus fanáticos cómo pasa las noches en el mar y contestó si hay o no “olas grandes. “De noche hay un cielo llenísimo de estrellas, fitoplancton, olas, delfines, viento y los misterios del océano”, planteó Juana Viale.



Juana Viale decidió dejar de lado sus compromisos laborales por un tiempo y comenzar una travesía en el mar. Según explicó la famosa, el viaje se trata de una expedición para conocer, investigar y generar conciencia sobre el mundo marino, que se mostrará próximamente en formato documental.



La actriz no viajó sola, sino que contó con la presencia de su novio Yago Lange, que no solo se desempeña como deportista náutico, sino que también es activista y director para la Argentina de Parley for the Oceans -una organización que busca generar conciencia a nivel mundial sobre la contaminación de los océanos-.

Fuente: Radio Mitre