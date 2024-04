El sorpresivo anuncio de Mario Pergolini sobre Vorterix

A partir del 1 de mayo, Vorterix dejará de ser emitida por la radio FM 92.1, según anunció su dueño, Mario Pergolini.



El conductor de “Maldición, va a ser un día hermoso” explicó que a partir del 1 de mayo la emisora dejará de existir.



"A partir del 1° de mayo no salimos más por la 92.1. El martes 30 es el último día", afirmó Pergolini. Entonces uno delos columnistas quiso saber por qué había tomado esa decisión. "¿Cuáles son los motivos que has tenido en consideración para tomar esta decisión tan drástica?", le preguntó y Mario respondió: "La radio ha muerto".



"Y no tiene sentido pagar la cuota de luz. Cuánto más potencia se necesita más luz. No estamos dispuestos a pagar esos precios opresores. Tampoco hay tanta gente escuchando. La verdad, los pocos que hay, están escuchando Aspen", aseguró.



Si bien Vorterix no será más una radio, es probable que copien el formato actual de streaming como lo hacen Olga o Luzu.