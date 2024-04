Pampita, Silvina Escudero y más famosas se resisten a dejar las microbikinis

Silvina Escudero, fanática del animal print

Pampita con microbikini rojo fuego

Lola Poggio elige los tonos pasteles

Lourdes Sánchez en microbikini XXL

Floppy Tesouro desde las playas de José Ignacio

El verano terminó y el otoño ya se siente. Sin embargo, las famosas no abandonan las microbikinis y lucen en sus redes sociales sus trajes de baño preferidos como si aún siguiéramos en verano.Recientemente; Pampita, Silvina Escudero, Lourdes Sánchez, Floppy Tesouro y Lola Poggio mostraron sus conjuntos favoritos y marcaron tendencia entre sus millones de seguidores de Instagram.La it girl deslumbró con un traje de baño de dos piezas conLa dupla cuenta con detalles deun color que es furor entre las famosas.¿Los detalles de la apuesta? El corpiño esLa bombacha, en tanto, esa ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Disfrutando del fin de semana largo junto a su maridola modelo arrasó dede un lujoso hotel en José Ignacio, Uruguay con unaSe lució con unclásico y elegante. El corpiño de la dupla esLa bombacha, en tanto, esa ambos lados de las caderas y arandelas doradas como toque final.Disfrutando del fin de semana largo como muchas otras it girls de las redes, la hermana de Julieta Poggio se fue de vacaciones junto a sus padres y su novio y revolucionó la aplicación de fotos tras compartir un posteo enjunto a su amado.Así fue que arrasó con unen uno de los colores más trendy del momento: el rosa pastel. ¿Los detalles del look? Se trata de un conjunto supercanchero cona ambos lados de las caderas.A su lado, su novio se lució con unaa juego con la influencer.La bailarina deslumbró con undurante el finde XXL al que le sumó un accesorio de lujo. ¿Los detalles? Se trata de una dupla conLo acompaño con un sombero de la marca de lujo italiana Prada.La influencer aprovechó para despedir al verano desde las playas dede alto impacto en tonos marrones. ¿Los detalles? Se trata de un audaz conjunto de dos piezas con