Publicó imágenes de alto voltaje para mostrar las marcas del bronceado

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotos de alto voltaje. La cantante que se encuentra en Madrid compartió cuatro selfies al borde de la censura para mostrar su increíble bronceado.La artista posó con un tapado tipo peluche, el cual bajó hasta la altura de su busto. Para el cabello eligió un rodete tirante con mechones hacia uno de los costados de la cabeza.El amor llegó con fuerza a la vida de Lali Espósito. La artista blanqueó recientemente su noviazgo con el streamer Pedro Rosemblat y dejó un mensaje para su novio. “Hasta entonces yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros. Hasta entonces me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario”, comenzó escribiendo.“El drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo”, sumó Lali.Por último, la actriz describió como se siente al lado de su pareja: “Hasta entonces había intentado con otros pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”.