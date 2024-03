Gianinna Maradona contra Matías Morla: “Me da náuseas”

Matías Morla reapareció tras conocerse la noticia de que Claudia Villafañe había ganado el juicio que inició Diego Maradona en 2015 por unas propiedades en Miami. Por esa razón, Gianinna salió al cruce y publicó un feroz mensaje en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido. “El jefe de la banda hablando me da náuseas”, sentenció.“Vas a caer como todos, te lo prometo”, agregó la hija del exfutbolista. Sin embargo, minutos más tarde compartió otra historia contra el abogado: “¿Por qué sale a hablar ahora? ¿Tiene miedo? ¿Qué busca? Estamos a nada de saber la fecha del juicio y la ‘opereta’ es absoluta”, comentó. “Los títeres siendo panelistas, él ahora explicando quién fue mi papá. Ridículo es poco”, sostuvo la madre de Benjamín Agüero.“¿Por qué no habla de los audios? ¿Por qué no explica porque Maxi en el audio decía que mi papá no podía hablar con sus compañeros del 86′ porque lo podía perjudicar a él? ¿Por qué no habla de la deuda que le dejó a mi papá en el AFIP? ¿Por qué no explica por que cedió marcas con el poder absoluto y general que tenía? ¿Por qué no habla de la plata que se llevó de la cuenta de Suiza?”, continuó.Gianinna siguió con su descargo: “¿Él realmente cree que le hizo ganar plata? ¿Si es así dónde está? Perdió los juicios que le hizo hacer a mi papá con información falsa, siguió pagándole al abogado de Miami para que gane algo que él ya había perdido cuando no lo dejó declarar a mi papá para mandarlo a Luque. Le hizo perder años de vida haciéndole creer que había una auditoría que nunca existió y mostraba que mi mamá le había robado. No pudo demostrar nada y perdió”.“El mismo psicópata que le hizo creer que Dalma y yo lo queríamos destruir por amar a mi mamá. Es un manipulador, una lacra. Le avisaron que no viaje a Dubai porque iba preso y le salvaron la vida porque evidentemente repartía bien la plata que había robado. No tiene idea de la vida y del amor, es un mamarracho que se merece que le vuelva todo el mal que nos hizo”, cerró Gianinna.