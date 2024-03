Cómo es la nueva vida de Diego Korol en España

Diego Korol, el conductor que deseaba volver a la televisión con "Peligro: sin codificar", dio un volantazo en su vida e inició un nuevo rumbo en España junto a su familia. Tras muchos años de trabajo, el humorista decidió tomar otro camino lejos de las cámaras y, en vivo para "El run rún del espectáculo" de Crónica HD, contó cómo es su pasar en el país europeo y reflexionó sobre el humor en los medios de comunicación de Argentina."Estoy tranquilo, con mi familia, disfrutando los primeros meses acá en Madrid", comenzó diciendo Diego, quien dejó la Argentina en junio de 2023. Consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir a España como su nuevo hogar, argumentó: "Cuando hacía Videomatch me tocó muchas veces venir a España y siempre me gustó, hice coberturas de equipo y siempre tuve relación con gente y con los medios de acá también".Siguiendo con su relato, explicó: "Previo al Mundial (Qatar 2022) vine a hacer unas notas acá y se lo planteé a mi familia 'che y si vamos un tiempo, unos meses, unos años a ver de qué va' y nuestro hijo José (8) está en una edad ideal para hacer la experiencia, nos la jugamos en ese sentido, vinimos para acá para probar como es la vivencia en otro lado". Asimismo, en el ciclo de Crónica HD le preguntaron qué tendría que pasar para que vuelva a instalarse en Argentina, a lo que él contestó "que no estemos cómodos, que mi hijo no se haye en su nuevo colegio, con sus nuevos amigos" pero que, afortunadamente, ese no es el caso.En ese contexto, aclaró que: "No vinimos por una cuestión política. Independientemente del gobierno y de la situación económica, si nuestro hijo fuera más grande no hubiéramos venido porque nos cuestionaría otras cosas, sería muy complicado". "Él vino con 7 años, en enero cumplió 8. Le dije 'me pasó lo mismo que a los jugadores de fútbol que tanto admirás, me surgió una propuesta en España', le puse ejemplos de diferentes jugadores y lo tomó bien", agregó sobre cómo le comunicó al niño que se mudarían a otro continente.Sobre la adaptación del José en España, Diego contó, entre risas: "Estaba entusiasmado con el nuevo colegio pero la primera semana fue tremenda, todo estaba mal y nosotros nos agarrábamos la cabeza, pero después empezó a entrar a un grupo de amigos, a un equipo de fútbol y uno de básquet y así nos fuimos relajando"Sobre su futuro laboral, le consultaron: "¿Si Marcelo te requiere en este 2024 regresarías a la Argentina?", a lo que el humorista propuso: "Yo ya estoy acá, puedo molestar a los jugadores desde acá, voy a ser el que te salga más barato de toda la producción".Luego, el humorista aseguró que no está alejado de lo que sucede en los medios de comunicación argentinos: "Yo de acá veo algunas cosas de deportes de Argentina, veo mucho reality, todos los días me llegan fragmentos de "Peligro: sin codificar" a las redes sociales y me pregunto por qué no hay programas de humor". "La tele se dio el lujo de perder a los humoristas. Nosotros nucléabamos varios humoristas y eso estaba bueno porque era un lugar de encuentro, es un género que la gente necesita y en las redes sociales puede verse", reflexionó, fiel a su posición sobre los contenidos televisivos.En esa línea, Marcela Feudale señaló que "se hace muy dificil con los códigos actuales saber qué quiere la gente, a lo cual Diego adhirió y aseveró que "nosotros vivimos un momento visagra tremendo con Yayo, que después terminó haciendo un humor sano para la familia en Telefe". Sin embargo, destacó: "Veo bastante streaming y veo que el lenguaje es fuerte, todo lo que no podemos decir en la televisión".Recordando un fragmento de "Peligro: sin codificar" donde Pachu Peña hizo una parodia de Sol Pérez, el exconductor manifestó: "Hemos hecho planteos para volver de muchas maneras, incluso con un formato más redituable durante la pandemia y pospandemia pero como la tele no reaccionó, las redes sociales se encargaron de resubir los tapes". "Me ignoraron cuando les pedí volver, ahora es una ganancia que le están generando a Youtube y demás plataformas", concluyó.Para cerrar, volvió sobre la posible propuesta que podría hacerle Marcelo Tinelli y aseguró: "Si ellos arman algo y me necesitan aquí estoy. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para la vuelta del humor en Argentina".