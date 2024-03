Mirtha Legrand cuestionó posible cierre del cine Gaumont y ajustes en el INCAA

La actriz y conductora Mirtha Legrand cuestionó al Gobierno y se pronunció en contra de las versiones que indican un posible cierre del emblemático cine Gaumont, propiedad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ubicado a escasos metros del Congreso Nacional.Durante su programa televisivo "La noche de Mirtha", Legrand exteriorizó su preocupación por el futuro del cine, instando a la comunidad artística a unirse para evitar su clausura."Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", remarcó la conductora y destacó la importancia de preservar este patrimonio cultural.Además, Legrand elogió las condiciones actuales del cine Gaumont, calificándolo como "espléndido" y "en muy buenas condiciones".

La discusión en el programa giró en torno a las medidas de ajuste en el INCAA y las críticas al Gobierno de Javier Milei por su presunto desinterés en la industria cinematográfica nacional.Si bien algunos invitados destacaron la necesidad de un control más riguroso sobre los recursos, coincidieron en que el cierre no es la solución adecuada.La actriz Catherine Fulop y el actor Gabriel "Puma" Goity respaldaron la postura de Legrand, con este último calificando cualquier intento de cierre como "una salvajada y una barbaridad".Sin embargo, el periodista Ceferino Reato planteó un análisis más amplio, señalando tensiones históricas entre el Gobierno y el sector artístico, mientras abogaba por un enfoque más moderado en las políticas culturales.La actriz venezolana Catherine Fulop y Legrand protagonizaron un tenso momento al recordar la visita del fallecido presidente Hugo Chávez a la mesaza en 2003.La conductora le recordó a Fulop que en aquella ocasión Chávez le había resultado "simpatiquísimo", lo que generó la crítica de la pareja de Osvaldo Sabatini, quien le recriminó haber dicho que "si fuera venezolana lo votaría"."Me molestó que te molestara. Me resultó simpatiquísimo. Y en esa época él estaba muy carismático. Muy argentino estaba, muy porteño y le gustaba", argumentó Legrand.Y Fulop respondió: "A mí lo que me molestó fue cuando tú dijiste `Si yo fuera venezolana, te votaría`".La conductora insistió en que Chávez era "muy simpático" y que "conquistó a todos", pero la actriz no se retractó de su crítica."Yo tengo amigas mías que estaban fascinadas y embelesadas por él. Y después reconocieron que realmente fue…", dijo Fulop antes de ser interrumpida por Legrand.