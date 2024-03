Revelan el romance de Juana Viale con el padre de su actual novio

Desde que blanqueó su noviazgo con Yago Lange, Juana Viale se muestra muy enamorada en las redes sociales, en donde publicó fotos acarameladas en un viaje que hicieron para defender el medioambiente.Si bien intenta siempre mantener su vida privada lejos del ojo de la televisión, la conductora de Almorzando con Juana esta vez ha querido mostrar lo feliz que se encuentra con Lange, con quien tiene un pasado oculto.Durante la última emisión del programa televisivo “Socios del espectáculo”, recordaron que Viale había tenido hace unos años un amorío con el medallista olímpico Santiago Lange, el papá de Yago, con quien ahora está de novia.“Ella tuvo un romance con Lange padre, el medallista olímpico, y ahora sale con el hijo. Juana está con este, con Yago Lange, okay, pero a ella hace unos años se le dijo que salía con Santiago Lange, con el padre", recordó el periodista.Según recuerda el portal, hace poco le consultaron a Mirtha Legrand sobre la relación que tiene su nieta con Yago y la conductora aseguró que no tiene interés en invitarlo a su programa y no demostró felicidad por la relación que tiene su nieta.Aunque la nieta de Mirtha nunca blanqueó el pasado acercamiento romántico con su actual suegro, en el programa de Eltrece aseguraron que ambos fueron captados por los medios besándose en 2016.

Había sido hace unos años Ángel de Brito en LAM quien mostró una foto en donde se puede ver a Juana y Santiago charlando en un lugar público, en medio de los rumores que indicaban que estaban comenzando una relación amorosa que jamás llegó a ser confirmada por ellos.