Dominique Metzger se fue de la tarde TN: el motivo y quiénes la reemplazarán

Dominique Metzger renunció al programa Nuestra Tarde en TN. Además se conoció a la dupla de conductores que la reemplazará."Los abandono, esa es la parte triste para mí, porque acá hay un equipo hermoso, una parte humana espectacular. Lo más lindo que me llevo de todo esto es la gente, el cariño del equipo, y el saber que este es un lugar de pertenencia para todos los que hacemos Nuestra Tarde", expresó la periodista."Cuando llegamos era un espacio de compañía, porque era un horario que no tenía tanta relevancia, y estábamos en pandemia. Acá hay equipo, que es lo más lindo y lo más hermoso que tenemos", manifestó Dominique Metzger sobre su debut en el programa en 2020.A su vez, la comunicadora le dio la bienvenida a: "Estoy feliz de que Dexter y Vale Sampedro sigan con el legado. No es una persona, no es una cara, es un equipo el que trasciende"."No puedo parar de agradecer porque tenemos un capital humano increíble. Ceci Martí, que es una divina y siempre la lucha con buena energía; Silvia Martínez, que es un lujo que tiene esta señal y Nuestra tarde, es una mujer que le tirás una madeja y te devuelve un suéter, es una profesional de lujo", siguió Dominique elogiando a sus compañeros. "Nacho Otero, que es un gran compañero, siempre informado y tirando para adelante; Fernando Confessore, que es un fenómeno, donde voy quiero que esté él porque me divierto, me alegra y lo considero un hermano profesional, igual que Diego Ruscitti", sumó."La verdad es que la pasamos muy bien acá, a pesar de todo. Queremos que ustedes sientan que, más allá de las noticias, este es un lugar para compartir. Somos familia, ustedes y nosotros, y eso va a seguir estando siempre en Nuestra tarde y en TN", concluyó la conductora.Además, Dominique Metzger aseguró que próximamente tendrá un nuevo desafío dentro de la señal y también seguirá al frente de Telenoche en El Trece.