Nuevo eliminado y pedido desesperado de una participante de Gran Hermano

Lisandro fue eliminado en el mano a mano con Furia y Agostina entró en crisis y tomó la decisión de pedir abandonar la casa de Gran Hermano.Tras las salidas de placa de Joel, Virginia, Isabel y Agos, el mano a mano final había quedado entre Licha y Juliana, acrecentando aún más la tensión que reinaba en la casa tras la polémica cena de nominados.Santiago del Moro se comunicó con la casa y aseguró que este enfrentamiento en la placa “podría haber sido una final”, felicitó a ambos jugadores y procedió a revelar la decisión del supremo.“Por decisión del público, quien abandona la casa y se va por esa puerta es: ¡Lisandro!”, anunció el conductor de Telefe.Agostina interrumpió el momento para decirle a Santiago que quería irse de la casa porque no quería seguir conviviendo con “alguien que la amenazó de muerte”, en clara alusión a lo que le dijo Juliana en la cena de nominados.“El que quiera irse en este momento puede hacerlo, están las puertas abiertas y se pueden ir cuando quieran”, le contestó Santi a Agos, aunque luego le indicó que vaya al confesionario.

Licha abandona la casa por decisión del público y Agostina dice que se va por decisión propia ?



Viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam ??

Registrate ahora en https://t.co/Dqxe1MgPGE ?? pic.twitter.com/AjHdwkCZgL — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 4, 2024

Por su lado, Furia y Cata trataron a Agostina de “discriminadora” casi al mismo tiempo en el que Licha se despedía del resto de sus compañeros. La pediatra finalmente se sumó a la salida, mientras que Juliana y Agostina no.“Tengo miedo de quedarme, mirá si me clava un cuchillo, me dijo que me iba a matar. Hay muchos femicidios y homicidios”, argumentó Agos sobre lo sucedido con Furia al charlar con el conductor de Gran Hermano.Del Moro le explicó a Agostina que hay cámaras las 24 horas en la casa, pero que si el juego le hace mal, no tiene que estar en él, aunque siempre aclarándole que tiene que repensar la situación antes de actuar.La expolicía reafirmó sus intenciones de irse y Santi le dijo entonces que iban a preparar todo para que su salida sea inmediata y no durante la noche del lunes.Licha abandonó la casa con el 61,6% de votos en contra, mientras que Furia obtuvo el 38,4%.