Denuncian que por el cierre del Incaa "700 familias quedan en la calle"

“No es sólo cultura, es una industria”

El espacio Incaa en Gualeguaychú

El cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue un cimbronazo sin precedentes para toda la industria. En Entre Ríos y Gualeguaychú, el conflicto presentó sus ecos.Agustín de Torre, secretario de ARAER (Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos) y realizador cinematográfico de Gualeguaychú, adelantó a El Argentino que presentaron una nota a la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos.En el texto indicaron: “A nuestras legisladoras y legisladores. Mediante la presente queremos manifestar la profunda preocupación y descontento del colectivo de realizadores y realizadoras audiovisuales de nuestra provincia ante la reciente decisión del Gobierno Nacional de cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El cine argentino ha sido durante mucho tiempo una fuente de orgullo para nuestra nación, por año entre 130 y 180 proyectos de todas las regiones del país muestran el mundo nuestra cultura”.“El cierre del INCAA no solo afecta a los cineastas y a los trabajadores de la industria cinematográfica, sino también a las más de 700 familias que ahora corren el riesgo de quedar en la calle. Además, esta decisión amenaza la diversidad y la riqueza de nuestra cultura, que se ha nutrido y se ha enriquecido gracias a la contribución del cine nacional. Creemos firmemente en la importancia de preservar y fomentar nuestra cultura y patrimonio, y el cine es una parte integral de ello”, indicaron.El texto fue presentado y firmado por Agustín de Torre y Guillermo Berger, Presidente de ARAER.En ese marco, De Torre explicó que “en la provincia tenemos ley de cine pero aún no está funcionando el fomento ya que falta reglamentar una serie de artículos y la puesta en funcionamiento del IAAER que aún sigue acéfalo como organismo”.“Tuvimos algunas reuniones con Cultura de la provincia, pero no hemos avanzado demasiado. Evidentemente la falta de financiamiento es transversal a todas las áreas y siempre es en la cultura donde se sufren los primeros recortes. Desde el sector siempre decimos que esto no solo es cultura, sino que es una industria y para que exista es necesario trabajar de forma articulada con el Estado, pero si el Estado emprende la retirada, desde el sector independiente -sin herramientas de financiamiento- no podemos llevar adelante esos proyectos”, dijo el realizador de cine.Además, detalló que esas “herramientas implican no solo subsidios, sino también créditos, festivales, concursos, espacios de promoción, cursos, escuela de cine, archivo, difusión en mercados internacionales, etc. En concreto para nuestra provincia es una paralización casi total de la actividad cinematográfica, salvo las que estén en marcha de forma independiente y fuera del circuito. Es un desfinanciamiento completo a la actividad y la desregulación de la actividad”.En cuanto a lo que implica esta definición del Gobierno, Agustín De Torre indicó que “esto da lugar a la desaparición de la "voz nacional" del cine, para que solo las grandes productoras con grandes recursos tomen las decisiones de qué producir, para quién producir, cómo producir y donde proyectar los contenidos”.“La mayoría de las películas que se vienen a filmar a nuestra provincia cuentan con apoyo de INCAA por lo cual de no haber fomento eso significa la paralización total en el sentido industrializado, por no haber financiamiento nacional ni provincial”, concluyó.Valeria Bassini es la referente del Espacio Sinergia, el único sitio Incaa de la ciudad de Gualeguaychú. Indicó a El Argentino que “en principio el Incaa cierra para una reestructuración. Esa reestructuración implica la pérdida de un montón de programas, que todavía no sabemos cuáles siguen y cuáles no; a esto se le suma la pérdida de fomento, es decir, que no va a haber posibilidad de presentación de proyectos ante el Incaa para películas, cortometrajes, festivales y todo lo que implicaba fomento”.“Lo que nos dijeron es que ‘Espacios Incaa’ sigue, pero no se sabe cómo, y a todos los empleados del Instituto les dijeron que no vayan a trabajar mientras se está reestructurando todo. Todavía no hemos programado mayo, y no sabemos cómo va a ser esa programación”, adelantó Valeria y agregó: “Es muy triste porque conocemos un montón de gente de ahí adentro, un montón de directoras y directoras que no van a poder presentar sus proyectos. Se sabe que una película no se hace solo con el aporte del INCAA, hay un montón de aportes más de los privados”.“Lo que implica la pérdida de todo esto es que las películas independientes no van a poder hacerse, porque las comerciales o que tienen un montón de apoyo de diferentes tipos van a poder seguir haciendo, porque siempre lo han hecho y tienen otros recursos, pero se van a dejar de diversificar la actividad”, opinó en coincidencia con De Torre.“Para nosotros es un orgullo ser espacio Incaa, porque creemos en la federalización y en el acceso de todas las personas al cine nacional, así que vamos también a acompañar y a seguir peleando porque los espacios sigan abiertos”, indicó la referente de Sinergia.Finalmente, resaltó que en todo este tiempo de trabajo se ha logrado construir el acompañamiento de un público que gusta del cine nacional: “Hacemos funciones especiales con Cine Debate, hacemos muchas funciones gratuitas para instituciones, para colegios, para universidades. La tarea de los Espacios Incaa es federalizar el cine nacional, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y a precios ultra populares para que todo el mundo tenga acceso. Esperamos que esto siga sucediendo”, cerró. (