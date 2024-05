INDEC confirmó que dará a conocer el martes la inflación de abril

Foto: Archivo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que desde el Gobierno y las consultoras privadas esperan que continúe el camino descendente y se ubique en un dígito, después de cinco meses consecutivos en dos cifras.



El índice inflacionario sigue acentuando su caída en las últimas semanas y así quedaría reflejado en el indicador del cuarto mes del año, que al igual que en febrero y marzo representaría una baja respecto a la medición previa, de acuerdo a las estimaciones privadas y a la expectativa gubernamental.



El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, calculó que la inflación de abril alcanzó el 9% y proyectó para el año un aumento de precios del 161,3%, lo que equivale a una caída de 28 puntos porcentuales respecto de lo pronosticado el mes pasado.



A mitad de la última semana se publicó el indicador oficial de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele tenerse en cuenta como anticipo del dato nacional, registrando un incremento de 9,8% en abril, y acumuló una suba del 292,5% en los últimos 12 meses. Durante el primer cuatrimestre del año, la inflación fue del 72,6%. Inflación: qué esperan los analistas Las mediciones privadas, por su parte, rondan entre el 7,7% y el 9,5%.



La consultora C&T reveló que en abril hubo un aumento de precios del 8,7%, mientras que la inflación núcleo, que deja de lado precios regulados y estacionales, fue de 6,9% en el mes, la menor desde julio del año pasado.



En el caso de Eco Go, relevaron que la inflación del cuarto mes del año estaría entre el 8% y el 9%, aunque aclararon que si finalmente no impacta la suba de las prepagas, estará en el orden del 7%. Además, precisaron que entre diciembre y enero casi el 90% de los precios subían todas las semanas, mientras que ahora ese porcentaje bajó al 40%.La consultora Invecq, en tanto, aportó que la inflación correspondiente al mes de abril se ubicó en 9,5% mensual, siendo el dato más elevado. En la otra punta, el IPC ESEADE registró una suba mensual del 7,7% en abril, reflejando la menor variación.



Por el lado de LCG, el Relevamiento de Precios tuvo "registros sensiblemente más bajos que los de marzo y, una vez computados los aumentos de precios regulados, vemos una probabilidad no despreciable de que la inflación de abril se ubique en un dígito, del 9%".



Al mismo tiempo, el trabajo indicó que "en este marco recesivo la inflación de alimentos de abril marcó una clara desaceleración, incluso con deflación en algunos productos".



El índice elaborado por la Fundación Libertad y Progreso arrojó un aumento de 8,4% en abril, desacelerándose 2,6 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de marzo (11%). Fuente: Ámbito