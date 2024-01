Graciela Alfano se filmó bailando en microbikini: “Lo que no usamos se atrofia”

Graciela Alfano es una de las personalidades más populares de la Argentina. Actriz, modelo y ex vedette que enamoró a todos los argentinos en cada uno de sus proyectos laborales. Icónica, se muestra sin prejuicios y luce una figura increíble. Audaz y muy carismática, nunca temió a los flashes de las cámaras y se muestra tal cual es.La ex vedette brilla en cada una de sus publicaciones en Instagram o TikTok. Donde comparte su día a día y muestra los diferentes looks que elige. Sus fans alucinan con sus videos e imágenes y le dejan miles de likes y mensajes llenos de cariño.Ahora, compartió un sensual video en donde se la ve bailando en microbikini. Con sus pasos conquistó el corazón y todas las miradas de sus fans.La actriz bailó en microbikini y acompañó la publicación de la frase: “A moverse. Lo que no usamos se atrofia. Entonces a mover el cuerpo, sacudir la energía y sentir la alegría de estar vivos”.