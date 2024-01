Se fotografió y filmó en microbikini para dejar un nuevo mensaje reflexivo

Ivana Nadal marca tendencia con cada look que comparte en esta ocasión posó con microbikini lila y se ganó todas las miradas. Dejó al descubierto mucha piel y reveló cada uno de sus tatuajes.Con el mar de fondo, la modelo disfrutó de una tarde de descanso en las hermosas playas de Tulum, México. “Qué bendición habitar este maravilloso lugar llamado Tierra”, escribió.Y luego también se filmó y dejó una reflexión: “muchas veces me pierdo en mi mente y sigo buscando más. Más dinero, más experiencias, más expansión, más consciencia, más amor, más paz, más más más!!!!”“Pero gracias a Dios y a todo mi trabajo de traerme al presente, muchas otras veces. Habito el aquí y ahora y agradezco. Logro contemplar todos mis logros, todo lo que ya tengo, lo que ya soy, lo que está realmente sucediendo. Y ahí. encuentro todo eso más q buscaba. Es muy loco, es algo poco lógico quizás, pero así lo siento. Y como todo lo que me hace bien lo comparto, acá estoy haciéndolo”, continuó.Para completar: “Te deseo que puedas ver más allá de todo lo que nubla tu verdadera visión, y logres sentir lo maravilloso de estar vivo. Te amo, te abrazo, te veo. Gracias por estar del otro lado. . . más allá del rol q estés cumpliendo, sos importante”.