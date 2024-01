Sandra Borghi posó en bikini, la criticaron y replicó

Espectáculos Sandra Borghi se fotografió en traje de baño desde la playa

Sandra Borghi se fue de vacaciones con su familia a Pinamar y compartió una serie de fotos donde mostró su looks de playa. Tras publicar algunas imágenes en las que aparece en bikini, la periodista recibió críticas sobre su cuerpo y la acusaron de usar filtros.Frente a los cuestionamientos de sus haters, la conductora decidió publicar un extenso descargo en sus historias de Instagram. “Señores detractores de lo ajeno. Yo no suelo leer los mensajes negativos porque entiendo que no construyen y que solo buscan destruir o dañar, pero como estoy de vacaciones me tomé el trabajo de leer todo”, reza el principio de su mensaje.Por otro lado, Borghi se refirió a los comentarios en la que la compararon con su hija adolescente: “No compito con mi hija de 16 porque ella es preciosa, hermosa, escultural y sobre todo una adolescente y yo soy su madre, una mujer de 48 años muy bien vividos que básicamente se cuida y le importa verse bien. Le muestro un ejemplo de mujer que se preocupa por su salud primero y su imagen después”.“No adelgacé de más, estoy en mi peso, solo hice una dieta con un médico profesional que me equilibra física y mentalmente”, insistió sobre su peso.Para cerrar, la periodista se refirió a las personas que ven sus redes para criticarla: “Y por último, si no les gusta lo que ven, tienen la opción de no verlo. No hace falta agredir o tratar de dañar al otro”.