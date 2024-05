Niños de Puerto Sánchez disfrutaron de jornada educativa sobre aves argentinas

En una tarde colmada de aprendizaje y diversión, niños de Puerto Sánchez participaron de una actividad organizada por la Olla Comunitaria, la Asociación Civily la editorial, con el propósito de acercarles el fascinante mundo de las aves argentinas.En este sentido, Iván, en representación de la editorial “Equipo Azul”, compartió su entusiasmo: “Compartimos una tarde hermosa con los gurises, jugando nuestro juego de aves argentinas”. Los niños, luego de disfrutar del juego, tuvieron la oportunidad de elegir su ave favorita.Asimismo, Carina Ramos, de la Asociación Civil "Soy lo que doy", resaltó la importancia de este encuentro: “Compartimos una tarde hermosa, disfrutando de una merienda y un juego donde los chicos aprenden”.“La experiencia no solo enseñó sobre aves, sino que también promueve valores de cuidado y respeto por el entorno natural”, agregó.Desde la Olla Comunitaria "Melenitas Despeinadas", Mariana expresó su gratitud por la iniciativa: “Esto fue una idea maravillosa que tuvo Carina y nos puso en nexo con la editorial y hoy estamos viendo a los chicos como redescubren las aves que ellos habitualmente ven. Es un juego muy interesante, muy entretenido y también pudimos compartir una chocolatada en esta tarde fría”.“Fue una propuesta interesante porque los chicos también pueden aprender a cuidar y eso nos sirve a todos porque uno defiende lo que ama y si no lo conoce no lo defiende, y así defendemos Puerto Sánchez”, concluyó Mariana.