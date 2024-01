Cinthia Fernández no solo bailó al borde de la piscina en traje de baño, sino también prometió un súper sorteo, que lo intercambió por “me gustas” y comentarios en su posteo.“Si llegamos a las 20 millones de reproducciones o 200 mil me gusta hay premio groso! Estadía o iPhone para ustedes!!!!! y me tiro ( a quien le importa que se tire con una estadía o iPhone jajaja)”, escribió debajo de su publicación y les preguntó qué preferían para el sorteo.

Si bien muchos se vieron tentados por la propuesta de la panelista, su video fue el centro de atención. Es que una vez más, la artista bailó cerquita de la cámara con una bikini rosa de tiritas y le llovieron los halagos.