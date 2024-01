En bikini desde la playa, contó: “Este año nuevo me costó pedir deseos”

Jimena Barón le dio la bienvenida al 2024 desde la playa junto a su hijo Momo y su novio, Matías Palleiro, y se fotografió con el modelo infaltable de la temporada.Recostada sobre la arena y con un libro en mano, la cantante se lució para la cámara con un modelo mixto: mientras que el corpiño, de formato triangular, es de color beige con una pequeña arandela en el frente, la bombacha es amarilla y naranja estilo batik con pintitas negras.A puro relax, se mostró con el pelo suelto al natural y sin maquillaje. Además, sumó imprescindibles de playa al look: anteojos de sol negros XL de formato cuadrado, un collar de cuentas blancas estilo choker y varias pulseras multicolor.El posteo, que incluyó también fotos de su hijo y su pareja, fue la excusa perfecta para una reflexión de fin de año. “Este año nuevo me costó pedir deseos porque tengo todo. Solo pedí seguir con salud para disfrutarlo muchos años más. Que tengan todos un hermoso comienzo de año y ojalá pronto les pegue el viejazo de valorar la tranquilidad y la simpleza como me pasó a mí”, les deseó a sus seguidores.